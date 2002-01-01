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Новости Архангельска и области:
В Новодвинске в спортивном зале Пожарно-газоспасательной службы АО "Архангельский ЦБК" прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российского спасателя.
пожелал юным горожанам «афганец» Виктор Дмитриевский
Работа в больнице была такой родной, такой привычной…
Появилась в новодвинской больнице
Архангельский ЦБК и Архбум оказали спонсорскую помощь двум детским объединениям Дома детского творчества
Экология стала не только приоритетом в стратегии развития, но и правилом ежедневной работы для Архангельского ЦБК
15 декабря на Комсомольской площади установлены светодиодные конструкции.
Приближается Новый год, своеобразная черта, когда многие мечтают, что в следующем году жизнь станет чуточку лучше. Но помните, для этого необходимо приложит усилия.
АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25» и ГК «Титан» как экологически ответственные лесопромышленные компании Поморья поддерживают создание заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги в согласованных с международными природоохранными организациями границах.
Новодвинская городская библиотека в своей деятельности проявляет себя активным очагом культуры.
Уже в сентябре 2017 года выборы в Горсовет шестого созыва пройдут по мажоритарной системе. Такое решение приняли народные избранники 22 декабря на последней в уходящем году сессии.
22 декабря в Архангельском областном Собрании депутатов для учащихся 10а класса средней образовательной школы №2 города Новодвинска был проведен парламентский урок.
20 декабря в нашем интернате прошла открытая совместная тренировка по бочче в рамках мероприятий по развитию инклюзивного спорта в Новодвинске.
Новодвинская афиша
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